Serie B, 3a giornata: spettatori gara per gara. Gli incontri del 12 settembre

GLI INCONTRI DI DOMENICA 12 SETTEMBRE

Cosenza-L.R.Vicenza 2-1

Supremazia netta del Cosenza alla prima stagionale al “Marulla”. I calabresi hanno superato per 2-1 il L.R. Vicenza di Di Carlo, inefficace in attacco e in piu’ di un’occasione in difficolta’ in difesa. La squadra di Zaffaroni ha creato scompiglio con il dinamismo di Gori e Caso. Il primo, uno degli ex della partita, ha sbloccato il risultato dopo otto minuti con un diagonale sinistro che ha piegato le mani a Pizzignacco; il secondo ha raddoppiato nel secondo tempo dopo un’accelerazione devastante. Calabresi vicini al tris con una traversa con Gori, veneti pericolosi soltanto negli ultimi minuti, con un tiro di poco largo di Pontisso, prima del calcio di rigore concesso dopo il var check e trasformato da Meggiorini.

Cremonese-Cittadella 2-0

La Cremonese gioca mezz’ora della ripresa in dieci ma contro il Cittadella conquista la seconda vittoria consecutiva casalinga in campionato. Dopo il successo con il Lecce il bottino allo Zini e’ di cinque gol fatti e nessuno subito. La squadra di Pecchia sblocca una gara difficile al 21′: Castagnetti ruba una palla a meta’ campo e serve Gaetano che avanza e a sua volta vede l’inserimento di Buonaiuto che penetra in area e trafigge Kastrati. Nonostante il vantaggio la Cremonese arretra qualche metro e il resto della frazione e’ un costante tentativo del Cittadella di pareggiare senza frutti. Nella ripresa Baez nel giro di due minuti, tra il 9′ e l’11’, rimedia un doppio giallo e lascia in dieci i grigiorossi. Il Cittadella non approfitta della situazione, crea qualche scompiglio in area grigiorossa ma la gara prosegue sul filo dell’equilibrio fino al 28′ quando il neo entrato Vido ruba palla ad un indeciso Frare sulla trequarti e tutto solo con freddezza si porta in area per infilare Kastrati. In pieno recupero Carnesecchi si oppone a una bella rovesciata di D’Urso.

Pordenone-Parma 0-4

Troppo Parma per il Pordonone. La squadra di Maresca e’ in ottima condizione e lo dimostra con un secco 4-0 sui ramarri. Il Pordenone in cerca dei primi gol e punti dopo il cambio in panchina con Rastelli che ha sostituto Paci affronta un Parma che vuole dare seguito alla vittoria con il Benevento. Buon ritmo fin da inizio match, occasioni per Magnino e Brunetta deviate in angolo. Al 19′ corner per gli ospiti, svetta di testa Vazquez da centro area ed e’ 0-1. I neroverdi provano a reagire con le conclusioni di Zammarini, Tsadjout e Falasco ma scarsa precisione nei primi due tentativi e Buffon nel terzo non portano al pari.

Arriva, invece, il raddoppio del Parma con una girata da dentro l’area piccola di Juric con la difesa di Rastelli che non riesce ad anticipare il centrocampista gialloblu’. Ripresa con il Pordenone che ci prova ma Brunetta per gli emiliani colpisce la traversa dopo 18 minuti e 60 secondi piu’ tardi arriva la terza rete ospite con una palla perfetta di Juric per il tapin da centro area di Inglese. Al 35′ il definitivo 0-4 con la rete di Man su contropiede.