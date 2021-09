Serie B, 6a giornata: il Giudice Sportivo ne squalifica tre

ASCOLI PICENO – Il Giudice Sportivo, con riferimento ai provvedimenti disciplinari, adottati in occasione del sesto turno di Campionato, ha inflitto due giornate di squalifica a Marcel Buchel, espulso al termine della gara col Brescia per aver “spinto con foga un calciatore della squadra avversaria facendolo cadere” – così si legge nella nota diffusa.

Il centrocampista tornerà a disposizione sabato 23 ottobre, in occasione di Frosinone-Ascoli.

NOTIZIARIO MARTEDI’ 28 SETTEMBRE 2021

Doppia seduta di allenamenti oggi per i bianconeri al Picchio Village: in mattinata il gruppo, diviso per reparti, ha svolto una sessione di forza in palestra e una seduta tattica sul campo; nel pomeriggio giochi di posizione, circuito metabolico e partita a tema.

Domani è in programma un allenamento alle ore 14:30 al Picchio Village.

