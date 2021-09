Serie B: curiosità del 4° turno

Queste le curiosità della 4a giornata di andata della Serie BKT 2021/2022:

23 / 252 Nell’anticipo Brescia-Crotone gol a confronto: le “rondinelle” sempre in gol nei 9 incroci finora al “Rigamonti” contro i calabresi (23 marcature totali), rossoblù ospiti invece a secco, a Brescia, da 252’, ultima rete firmata Ciano nel 2014.

66 Record per Riccardo Improta che – se oggi scenderà in campo – toccherà la cifra di 66 presenze in serie B (sola regular season) con la casacca del Benevento, divenendo il giocatore dei sanniti con più gettoni nel torneo cadetto, staccando in vetta alla classifica Nicholas Viola, con cui è al momento a pari merito – 65 a 65 -.

300 Panchina 300 – tutto incluso – nel professionismo per Giovanni Stroppa, di cui 37 gettoni in Serie A, 129 in B, 109 in C, 22 fra Coppa Italia “dei grandi” e di C e 2 in altri tornei post-season, con score di 119 vittorie, 81 pareggi e 99 sconfitte alla guida di Sudtirol, Pescara, Spezia, Foggia, Crotone e Monza. Esordio assoluto datato 17 agosto 2011, coppa Italia, Sudtirol-Mantova 1-1.

22 Marco Zaffaroni ex di giornata in Perugia-Cosenza: la sua carriera tecnica professionistica è iniziata da Perugia nel 2009/10, I Divisione Lega Pro, da novembre 2009 a giugno 2010, per un totale di 22 panchine e score di 6 vittorie, 5 pareggi ed 11 sconfitte. Oggi lo affronta da ex – in assoluto – per la prima volta.

99 Alfredo Aglietti ad un passo dalla vittoria numero 100 su una panchina di Serie BKT, contando la sola regular season: si trova a quota 99. La prima affermazione risale al 22 agosto 2010, debutto assoluto in categoria, Frosinone-Empoli 2-3.

Fonte: Football Data