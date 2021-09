Serie B: le curiosità della 3a giornata

Curiosità della 3a giornata della Serie BKT

Tanti incroci fra ex giocatori.

Mister Di Carlo festeggia le 600 panchine da professionista, Modesto le 100

Queste le curiosità della 3a giornata di andata della Serie BKT 2021/2022:

4 Quattro allenatori sfidano il loro passato nella 3° giornata della serie BKT. In Benevento-Lecce, anticipo di domani, doppio ex: Fabio Caserta ha giocato nel Lecce 2008/09 (serie A, retrocesso in B, 34 presenze e 5 reti in match ufficiali con i giallorossi salentini), Marco Baroni ha guidato da allenatore il Benevento dal luglio 2016 all’ottobre 2017, centrando la prima storica promozione in serie A dei sanniti (2016/17), per complessive 58 panchine e score di 21 vittorie, 15 pareggi e 22 sconfitte. Amarcord Fabio Grosso in Frosinone-Perugia, ex giocatore dei biancorossi umbri dal luglio 2001 al gennaio 2004, 91 presenze e 7 gol in partite ufficiali il suo score. Infine Francesco Modesto è anch’egli ex di giornata: da giocatore ha vestito la casacca amaranto della Reggina per 109 volte in partite ufficiali, con 4 reti segnate, dal 2005 al 2008, sempre a livello di Serie A.

1975 In serie B l’ultima partita casalinga dell’Alessandria, prima di sabato, risaliva al 22 giugno 1975, vittoria 2-0 sulla Sambenedettese grazie alle reti di Dalle Vedove ed autogol di Daleno.

739 Pisa senza reti al “Liberati” da 739’: ultima firmata Cervetto al 71’ del match vinto 2-0 in serie C, 14 marzo 1965; da allora si sommano i 19’ residui di quella partita e le 8 intere successive (3 pareggi per 0-0 e 5 affermazioni a porta inviolata per le “fere”, nelle ultime 5 gare disputate a Terni).

100 Panchina 100 oggi per Francesco Modesto in campionati professionistici: 2 gettoni in Serie BKT, 97 in serie C, con score di 37 vittorie, 26 pareggi e 36 sconfitte, alla guida di Rende, Cesena, Pro Vercelli e Crotone. Debutto 16 settembre 2018, serie C, Paganese-Rende 1-4.

600 Panchina 600 – tutto incluso – per Mimmo Di Carlo, che somma finora 229 gettoni di serie A, 212 in serie BKT, 97 in Lega Pro, 41 fra coppa Italia “dei grandi” e di C, 8 nelle coppe europee e 12 in altri tornei post-season, con bilancio di 206 vittorie, 196 pareggi e 197 sconfitte al timone di Mantova, Parma, ChievoVerona, Sampdoria, Livorno, Cesena, Spezia, Novara e Vicenza. Esordio assoluto il 17 agosto 2003, coppa Italia di serie C, Mantova-Spal 1-0

0 Cremonese cerca la vittoria dopo i 9 precedenti allo “Zini” contro il Cittadella: bilancio di 4 pareggi (ultimo 0-0 nella serie B 2018/19) e 5 successi granata (ultimo 2-0 nella serie B dello scorso anno). La Cremonese a caccia di gol contro i veneti allo “Zini”: la rete manca da 325’.

Fonte: Football Data

