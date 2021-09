Stazione Ferroviaria di Martinsicuro, affidati i lavori. La soddisfazione di D’Annuntiis

MARTINSICURO – Eseguiti gran parte degli interventi di manutenzione straordinaria programmati nelle scuole di Martinsicuro e Villa Rosa. I lavori, partiti i primi di agosto, sono costati circa 215 mila euro.

Questi gli interventi effettuati su ogni edificio scolastico. Scuola per l’Infanzia Statale di via Mattarella: sistemazione di una parte dell’area esterna attraverso riporto e livellamento di terreno. Scuola per l’Infanzia Statale di via Moro: rifacimento dei bagni al piano terra e manutenzione ordinaria di un’aula al piano primo. Scuola per l’Infanzia Partitaria di via Strabone: sistemazione dell’area esterna attraverso riporto e livellamento di terreno e altre opere di manutenzione ordinaria. Scuola Primaria di via Cola D’Amatrice: fusione di due spazi ad uso ufficio al piano primo al fine di creare una nuova aula dimensionata per garantire il distanziamento e altre opere di manutenzione ordinaria.

Scuola Primaria di Piazza Cavour: fusione di spazi inutilizzati al fine di creare numero quattro aule dimensionate per garantire il distanziamento, risoluzione problemi di infiltrazione di acque meteoriche della copertura (lato nord) e tinteggiatura delle aule. Scuola Primaria di via Battisti: impermeabilizzazione tettoia ingresso, rifacimento pavimentazione bagni e cucina e altre opere di manutenzione ordinaria. Scuola Secondaria di via Patini: regimentazione delle acque meteoriche dei discendenti. Scuola Secondaria di via Battisti: fusione di due spazi ad uso segreteria poste al piano primo al fine di creare una nuova aula e ripavimentazione dell’aula di informatica e del corridoio antistante la palestra.

La maggior parte dei lavori sono stati appaltati a ditte esterne mentre una serie di interventi di manutenzione ordinaria sono stati realizzati dagli operai comunali. Nei prossimi giorni verranno terminati i lavori all’interno della Scuola d’infanzia di via Moro il cui inizio dell’attività didattica viene posticipato al 20 settembre. Ulteriori interventi non urgenti da svolgere nelle scuole del comprensorio verranno infine posticipati tra dicembre 2021 e gennaio 2022 e saranno realizzati sfruttando la chiusura delle scuole per le vacanze natalizie.

“Si è trattato di un progetto redatto dall’Ufficio Lavori Pubblici del Comune recependo le diverse segnalazioni giunte dalla Preside Barbara Rastelli, e che ha previsto numerosi e significativi interventi straordinari che, da un lato ci hanno permesso di aumentare il numero delle aule e la distribuzione degli spazi, così da venire incontro alle normative vigenti sul contrasto alla diffusione del Covid-19, dall’altro ci hanno consentito di realizzare significative migliorie su alcuni edifici scolastici che erano attese da molti anni” dichiarano il primo cittadino Massimo Vagnoni, l’Assessore ai Lavori Pubblici Monica Persiani e il Vice-Sindaco e Assessore alla Pubblica Istruzione Pinuccia Camaioni. “Dopo un periodo particolare e difficile per tutti, auguriamo, a nome dell’intera Amministrazione Comunale, un buon anno scolastico a tutti gli studenti, alle loro famiglie, al personale docente e scolastico”.