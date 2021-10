2 e 4 Novembre: Giulianova rende omaggio alle vittime delle Guerre mondiali, al Milite Ignoto e alle Forze Armate

ORTONA – Lutto nella Asl Lanciano Vasto Chieti per la scomparsa della dottoressa Luisa De Sanctis, dirigente medico nella Dialisi di Ortona. Si è spenta questa mattina a 41 anni ed era di Pescara. Medico stimato e ben voluto dai suoi colleghi.

Nella Clinica Nefrologia e Dialisi di Chieti, hanno voluto ricordare la dottoressa con queste parole: <<la giornata era ancora buia e arriva la notizia che non vorresti mai ricevere: Luisa ci ha lasciati. Una giovane collega, Luisa De Sanctis, dottoressa dirigente medico in servizio nella Dialisi di Ortona e formatasi nella nostra scuola di specializzazione in Nefrologia a Chieti.

” Dottoressa indimenticabile per la sua gentilezza e allegria sia per i colleghi che per i tanti pazienti che seguiva. Luisa ha messo subito in mostra le sue doti professionali, con un’attenzione centrata sul paziente.

Lei stessa, per una sorte imbarazzante, è stata paziente. La sua educazione e la sua tenacia le hanno permesso di affrontare prove e momenti terribili senza mai abbassare “il piacere di restare attaccata alla vita”, trasmettendo questo suo entusiasmo a tutti coloro che l’hanno affettuosamente circondata.

Una vita che Luisa aveva immaginato di trascorrere insieme al marito e alla figlia, insieme ai genitori e ai fratelli. Come tutte le cose belle anche la vita di Luisa è prematuramente conclusa lasciandoci nel buio, perché, per noi, il sole oggi non è sorto. Ti ricorderemo per sempre nei nostri cuori».