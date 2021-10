A Martinsicuro finalmente è tempo di corsa podistica con il Trofeo Città di Martinsicuro dell’Adriatico

MARTINSICURO – Il podismo a Martinsicuro ritrova dopo due anni un classico di inizio stagione come il Trofeo Città di Martinsicuro dell’Adriatico, in un’insolita collocazione autunnale, nella data del 24 ottobre.

In cabina di regia sempre il Gruppo Sportivo Martinsicuro presieduto da Mario Ricci che condivide gli sforzi con la Ecologica G Giulianova di Luigi Chiodi, al fine di preparare nel migliore dei modi la 19°edizione. Questa corsa, agli albori, era la Maratona dell’Adriatico che si disputava sul percorso Martinsicuro-Giulianova-Martinsicuro.

Un’attesa molto forte, quest’anno più che mai, visto che nel 2020 ci fu la cancellazione nel mese di marzo proprio all’apice dell’emergenza sanitaria nazionale. È richiesto il rispetto delle normative anti Covid-19 con la misurazione della temperatura, il distanziamento, l’utilizzo della mascherina (anche nella fase di partenza della gara fino ai primi 500 metri) e l’obbligo del green pass, pena la non partecipazione alla gara.

Come negli anni passati viene riproposta la gara competitiva sulla distanza di 11 chilometri, unitamente alla non competitiva di 3 chilometri. Per tutti i partecipanti ritrovo a partire dalle 7:00 in Piazza Kolbe a Villa Rosa e partenza alle 9:30.

Per quel che concerne le iscrizioni, le quote sono di 8 euro per la competitiva e di 4 euro per la non competitiva con termine ultimo per aderire entro venerdì 20 ottobre.

Il sito di riferimento per ulteriori info ed iscrizioni è www.timingrun.it .