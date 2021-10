Abruzzo: anziano mori’ cadendo dalle scale della Rsa tre persone accusate di omdio colposo

TRASACCO(AQ): Un anno fa, Antonino Stornelli, 87 anni di Avezzano,morì dopo una caduta dalle scale in una residenza per anziani. Sono tre persone accusate di omicidio colposo: la caposala che si trovava di turno quel giorno, il direttore sanitario e l’amministratore della struttura del comune di Trasacco. Antonino Stornelli, si trovava nella struttura da circa un anno a causa della demenza senile e mori’ un mese e 12 giorni dopo l’accaduto dell’incidente.Secondo la ricostruzione dell’accaduto, qualcuno ha lasciato la porta con il maniglione antipanico aperta e così l’anziano potrebbe essersi trascinato con lla sua sedia a rotelle verso l’apertura per poi cadere nel piano sottostante. Nella caduta, il pensionato aveva riportato un’emorragia e la frattura celebrare, la rottura delle costole e versamenti sia al fegato che a un polmone. L’87enne venne ricoverato prima a Sulmona e trasferito ad Avezzano dove mori’.Le figlie dell’uomo, dopo il decesso, presentarono una denuncia alla procura della Repubblica di Avezzano e furono avviate le indagini per capire la dinamica dell’incidente.