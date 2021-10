Giulianova, acqua, luce, gas, affitti: arrivano le agevolazioni per i pagamenti

GIULIANOVA – Gli uffici comunali rendono noto che a partire da domani, 19 Ottobre, e fino alle 14 di lunedì 8 Novembre, i cittadini residenti a Giulianova, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per accedere alle agevolazioni per il pagamento delle bollette di luce, acqua o gas, oppure, a loro scelta, del canone di affitto dell’immobile in cui risiedono. I fondi a disposizione sono destinati a sostenere i nuclei familiari in difficoltà economica per gli effetti derivanti dall’emergenza Covid 19. Le risorse impiegate provengono dal fondo per la solidarietà alimentare disposto dal Governo. La domanda deve essere presentata dall’intestatario dell’utenza o del contratto di locazione scegliendo una delle due linee di intervento, quella relativa alle utenze o quella inerente gli affitti. Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare. Per accedere ai contributi, i cittadini interessati dovranno farne richiesta tramite l’apposito modulo, dichiarando di essere in possesso dei requisiti necessari. Tra questi, quello di essere residente nel Comune di Giulianova e di disporre di un’attestazione Isee del valore non superiore a 12.000 euro. Hanno diritto alle agevolazioni le famiglie che si trovino in difficoltà per motivi derivanti dalla pandemia da Covid 19. L’Ufficio Servizi Sociali e Politiche di Genere procederà alla istruttoria delle istanze pervenute stilando una graduatoria unica per entrambe le linee di intervento. Le domande devono essere consegnate a mano, nei termini previsti,

all’Ufficio protocollo dell’Ente o inviate tramite PEC all’indirizzo protocollogenerale@comunedigiulianova.it “ Riceviamo spesso persone – commenta il Vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali Lidia Albani- che necessitano di un sostegno economico e che non riescono a fronteggiare le necessità del quotidiano. Le agevolazioni da domani a disposizione, che arrivano ad alleggerire situazioni a volte complesse, costituiscono un sostegno utile, in vista di un miglioramento stabile delle condizioni socio-economiche territoriali”.