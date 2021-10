Alba Adriatica: spaccio di droga, arrestata 50enne

ALBA ADRIATICA – Nel pomeriggio del 5 ottobre i Carabinieri della Stazione di Alba Adriatica hanno tratto in arresto una pregiudicata cinquantunenne del posto. Dopo giorni di appostamenti e

pedinamenti i militari hanno sorpreso la donna mentre, nei pressi della sua abitazione nel

centro storico di Alba Adriatica, cedeva una dose di cocaina ad un cliente.

La successiva perquisizione domiciliare ha poi consentito di rinvenire un panetto di hashish del peso di

circa 100 grammi, nonché materiale per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente.

La donna è stata quindi sottoposta agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa

del processo con rito direttissimo che si svolgerà in data odierna presso il Tribunale di

Teramo. Per il cliente è invece scattata la segnalazione alla Prefettura di Teramo quale

assuntore di sostanze stupefacenti.