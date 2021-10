CHIETI – Evade dai domiciliari per andare in giro con la sua ragazza e viene nuovamente arrestato. La fuga d’amorei è costata caro ad un teatino di 25 anni. F.F. era agli arresti domiciliari dallo scorso 14 ottobre per furto, rapina, detenzione e spaccio di stupefacenti. Il giovane, è evaso dall’abitazione per andare in giro in città con la fidanzata.

E’ accaduto ieri pomeriggio, il ragazzo è stato scoperto dai militari e arrestato per essere uscito senza permesso giudiziario. In una nota dei carabinieri, da come si legge, i due giovani erano in viale Unità d’Italia a Chieti, nella zona dello Scalo.

Alla guida dell’auto c’era la ragazza, F.F., durante il controllo, non ha saputo dare spiegazioni dell’evasione ai domiciliari. I carabinieri, hanno portato il 25enne prima in caserma per gli accertamenti di rito e poi lo hanno accompagnato di nuovo a casa agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.