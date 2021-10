ASL Pescara, inaugurato il centro vaccinale al Città Sant’Angelo Village

PESCARA – Ieri mattina, è stato ufficialmente inaugurato il centro vaccinale del Città Sant’Angelo Village Outlet. La nuova sede indicata dalla ASL di Pescara, è già entrata in funzione lunedì scorso, 11 ottobre 2021. In questa fase, la campagna vaccinale è concentrata sulle terze dosi, per soggetti fragili, over 60 e over 80. Inoltre, potranno utilizzare il polo vaccinale angolano, tutte le persone che dovranno ricevere la seconda dose e chi, invece, non ha ancora ricevuto la prima somministrazione.

Per accedere alla struttura, ci si può prenotare sulla piattaforma di prenotazione delle poste italiane al link: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/cit/#/login oppure andando direttamente. Chi deciderà di vaccinarsi nel centro di Città Sant’Angelo, troverà la Protezione Civile, coordinata dal MODAVI Città Sant’Angelo, che fornirà assistenza per tutto il percorso dell’accoglienza. Il percorso del cittadino proseguirà in altra sala dove sarà eseguita da parte dei medici ad un’accurata anamnesi per poi spostarsi nel punto di inoculazione del vaccino. Una volta ricevuta la dose, attraverso un percorso stabilito, ci si siederà in un’ulteriore stanza per attendere i canonici 10/15 minuti prima di poter lasciare la struttura. Il centro vaccinale, oltre a tutto l’iter della vaccinazione, ospita una farmacia nella quale, di volta in volta, vengono preparate le singole dosi di vaccino anticovid.

Una macchina organizzativa che conta circa 50 persone tra area sanitaria e area organizzativa. Nei primi tre giorni di apertura, sono stati inoculati 1500 vaccini tra prima, seconda e terza dose.

Presente alla cerimonia di inaugurazione, la Direzione Generale della ASL di Pescara: “Ringraziamo il Direttore del Città Sant’Angelo Village Outlet, Giuseppe Di Gianvincenzo, che ha concesso l’uso gratuito dei locali per tutto il periodo necessario all’espletamento delle attività vaccinali anti Covid-19, il Sindaco del Comune di Città Sant’Angelo, Matteo Perazzetti, la Protezione Civile, la Guardia di Finanza, l’Arma dei Carabinieri e la Polizia Municipale di Città Sant’Angelo, nonché il personale che svolge l’attività vaccinale, composto da medici, infermieri, farmacisti e personale amministrativo. L’apertura del Centro Vaccinale di Città Sant’Angelo, dimostra il grande lavoro di collaborazione svolto tra Enti e privati che ci permetterà di proseguire e completare l’ottimo risultato raggiunto finora nella nostra Provincia riguardo la lotta al Covid-19.”

Soddisfatto ed entusiasta il Sindaco di Città Sant’Angelo, Matteo Perazzetti: “Città Sant’Angelo ha risposto presente, ancora una volta. Dall’inizio di questa maledetta pandemia, siamo scesi sul campo di battaglia per fronteggiare il virus. Aver un centro vaccinale così importante, sul nostro territorio, significa dare la possibilità a tutto l’hinterland pescarese di potersi recare in una zona centrale e comoda, con ampi parcheggi e ben indicata. La sinergia tra ASL, Comune e Village Outlet, ha portato i suoi frutti. Per questo ringrazio tutto il Village, nella figura del Direttore Giuseppe Di Gianvincenzo. Ringrazio il Direttore Generale della ASL, Vincenzo Ciamponi e il responsabile vaccinazioni, Dott. Rossano Di Luzio. Il grazie più grande, però, va ai medici, farmacisti, infermieri, amministrativi e volontari che, grazie al loro lavoro quotidiano, ci permetteranno di vincere questa guerra.”