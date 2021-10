FOSSACESIA – Sabato 9 Ottobre, è stato arrestato e portato in carcere un uomo, T.C. operaio 63enne incensurato, con l’accusa di aver ripetutamente aggredito l’ex moglie in stato di ubriachezza. La donna ha denunciato di essere stata picchiata per oltre 20 anni dal marito, spesso ubriaco. L’ uomo, è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali per l’abuso di alcol. I carabinieri lo hanno condotto in carcere.

Dopo l’ennesima aggressione, la donna si è dovuta recare al pronto soccorso di Lanciano, dove ha finalmente trovato il coraggio di raccontare le botte subite per oltre vent’anni. La signora, ha ammesso che l’uomo perdeva il controllo di sé per abuso di alcolici, diventando violento. T.C., mentre era ubriaco, si sarebbe scagliato contro di lei con ingiurie e minacce di morte in diverse occasioni.

Pertanto la donna picchiata per oltre 20 anni dal marito ubriaco, aggredita anche con schiaffi e pugni, è stata più volte costretta ad andare via di casa e cercare rifugio dai parenti. Soltanto dopo l’ultima aggressione, in seguito alla quale ha avuto bisogno di ricorrere alle cure del pronto soccorso a causa delle ferite riportate, ha denunciato l’ex marito.

In passato si erano verificati episodi di violenza anche in presenza dei carabinieri, che hanno spesso, impiegato del tempo a calmare T.C. dopo l’abuso di alcol. Durante le loro indagini, gli inquirenti hanno raccolto le testimonianze dei vicini ed hanno vagliato anche alcuni video che questi hanno girato, nei quali si vede T.C. urlare in stato di alterazione, aggredire la moglie e distruggere dei mobili.

Per l’accaduto, la procura di Lanciano, ha disposto il Codice Rosso, che tutela le donne ed i soggetti deboli sulle violenze e i maltrattamenti. Inoltre il G.I.P., concordando quindi con la richiesta della procura, ha emesso l’Ordinanza di custodia cautelare in carcere per T.C. che si trova ora detenuto a Vasto.