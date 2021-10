Covid: pubblicato avviso Regione Abruzzo per ristoro maestri sci e scuole sci

ALBA ADRIATICA – Nel corso dei servizi di controllo e di prevenzione, nell’ultimo fine settimana, nei Comuni di Alba Adriatica e Martinsicuro da parte dei Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica, anche con l’impiego dell’etilometro sono state deferite a vario titolo quattro persone.

Nello specifico, i militari del N.O.RM. della Compagnia, a Martinsicuro, hanno denunciato in s.l. D. K., 20enne, del luogo, poiché veniva sorpreso, alla guida dell’autovettura di un amico, senza patente poiché mai conseguita, con la recidiva nell’ultimo biennio. L’autovettura è stata sequestrata ed affidata in custodia al proprietario.

Ad Alba Adriatica, i Carabinieri del N.O.RM. hanno denunciato a p.l. per guida in stato di ebbrezza un marocchino S. Y., 21enne, che in via Mazzini, a bordo dell’autovettura Peugeot 206 è andato a sbattere con tro due autovetture in sosta. Sul posto i militari, intervenuti per il rilievo del sinistro stradale, hanno sottoposto ad accertamento con etilometro il conducente che è risultato positivo all’alcool con un tasso di 1.54 G/L. la patente è stata ritirata e l’autovettura sequestrata.

Sempre ad Alba Adriatica, i militari della locale Stazione hanno proceduto al controllo di un ciclomotore, nella zona nord di questa cittadina, il cui conducente T. M., 46enne da San Benedetto del Tronto, da subito, dava segnali di nervosismo. Infatti, nel corso delle verifiche è emerso che l’individuo era sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita, peraltro, recidivo nel biennio. Inoltre, nel corso della perquisizione personale è stato trovato in possesso di un grammo di cocaina e un quartino di eroina, il tutto sequestrato. Lo stesso è stato, altresì, segnalato al Prefetto di Teramo per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e proposto al Questore di Teramo il foglio di via. Ciclomotore sequestrato, per la successiva confisca, poiché privo di assicurazione e della prevista revisione.

Nel complesso sono state elevate contravvenzioni al CdS per un importo complessivo che sfiora € 2.500, ritirate 2 patenti di guida, 1 carte di circolazione e 12 punti patente.