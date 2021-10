Cupra Marittima: auto contro scooter, 20enne soccorsa in eliambulanza

CUPRA MARITTIMA – L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri in via della Stazione, a Cupra Marittima. Rimasti involti nel sinistro, un’aut e uno scooter su cui viaggiava una ragazza di 20anni e che, a causa dei traumi riportati, è stata soccorsa in eliambulanza. Sul posto anche gli agenti della polizia locale.