Giulianova, i dati aggiornati del contagio da Covid-19

CONTROGUERRA – Venerdì 8 ottobre il Comune di Controguerra – Assessorato alla Cultura presenta la 3^ edizione del “Premio Cultura di Viaggio – BellaVita Controguerra” patrocinato dall’Università di Teramo e celebrato con la consegna del “Decanter d’oro”. Un evento programmato dal vicesindaco del centro vibratiano Fabrizio Di Bonaventura cui se ne deve l’idea e, nel 2011, la nascita anche grazie al sostegno dell’oncologo Giampiero Porzio in un contesto di solidarietà sociale in quanto l’evento aveva l’obiettivo iniziale di sostenere la ONLUS “L’Aquila per la Vita”, impegnata nell’assistenza domiciliare ai malati di cancro.

Il riconoscimento della terza edizione del “Premio Cultura di Viaggio” andrà all’ex presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ex giocatore della Roma e della Nazionale Italiana Damiano Tommasicome giusto riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni nel settore sportivo. Tommasi, molto noto nel settore sportivo, negli ultimi tempi si è messo ancora più in evidenza per aver pubblicato il libro dal titolo: Ti racconto i Campioni della Roma – Fuoriclasse che hanno fatto la storia del Club giallorosso.

L’iniziativa si svolgerà in doppia sessione. La mattina alle ore 9:30 presso l’Università degli studi di Teramo dove Damiano Tommasi terrà un intervento in occasione della cerimonia di consegna dei diplomi del “Master in Comunicazione e Politiche per lo Sport”. Quindi, alle ore 16:30, presso il porticato del Comune di Controguerra vi sarà la presentazione del libro di Tommasi e, a seguire, la cerimonia di consegna del Decanter d’Oro, realizzato da un esperto ceramista di Castelli.

Ospiti del vicesindaco Di Bonaventura e di BellaVita Controguerra, il sindaco di Controguerra Franco Carletta, il Presidente dei Vignaioli di Controguerra Massimiliano Cori, il parroco di Controguerra Don Matteo Baiocco D’Angelo, il divulgatore scientifico Giammaria De Paulis, nonché il dirigente Salvatore Florimbi, il Rettore dell’Università di Teramo Dino Mastrocola, il delegato allo Sport dell’Università di Teramo Luigi Mastrangelo ed i giornalisti Lino Nazionale, Luigi Prosperi e Luca Zarroli. Al termine dell’incontro l’Assessore alla Cultura Di Bonaventuraconsegnerà a Damiano Tommasi il Decanter d’Oro.

L’iniziativa verrà effettuata in presenza e trasmessa in diretta sulla pagina Facebook BellaVita Controguerra.

​