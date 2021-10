Giulianova: non rispetta i domiciliari, denunciato 67enne

GIULIANOVA – “Orgoglio della comunità abruzzese”. Con queste parole, oggi pomeriggio, il Sindaco Jwan Costantini ha introdotto al Ministro per le Disabilità Erika Stefani, in visita istituzionale a Roseto, la Polisportiva Amicacci. Una delegazione della squadra, che da qualche giorno ha assunto la denominazione di “Amicacci Abruzzo”, accompagnata dal referente per le disabilità Antonio Fusaro, è stata ricevuta ed ascoltata, ricevendo il plauso del Ministro Stefani, dell’ Onorevole Luigi D’Eramo, dell’assessore Pietro Quaresimale e dei numerosi presenti. Il Sindaco Jwan Costantini ha accettato l’invito dei parlamentari della Lega e colto l’occasione, nella sala conferenze dell’ Hotel Roses, per far conoscere al Ministro la bella realtà sportiva giuliese. La Stefani ha avuto la possibilità di ascoltare e far sue le problematiche e le istanze di persone che, pur vivendo l’esperienza esaltante del professionismo sportivo, affrontano quotidianamente gli ostacoli, materiali e psicologici, che la disabilità fisica comporta.