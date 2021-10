Lavori stradali a Martinsicuro, dalla pagina FB dell’assessore Monica Persiani.

Sono partiti oggi i lavori di “Manutenzione ordinaria di via Roma”.

L’intervento prevede la scarifica e bitumatura dei tratti di strada piu danneggiati presenti lungo lo sviluppo della via Roma per una superficie complessiva di oltre 17.000 mq.

Il lavoro, con un importo a base di gara di € 195.650,08, a seguito del ribasso del 26,846% è stato aggiudicato alla Ditta Abit Strade S.r.l. di Maltignano per una somma di € 139.643,99.

Le risorse utilizzate provengono principalmente dai contributi previsti dall’art.1 comma 30 della Legge di Bilancio dello Stato.

I tratti interessati dall’intervento, sono sommariamente i seguenti:

– intera carreggiata da via Piave all’incrocio di via Moro;

– tratto lato ovest da via Bolzano a via Pantiera;

– dall’incrocio di via Dei Castani intera carreggiata per circa 450 ml verso sud;

-a seguire fascia centrale per circa 50 ml. fino al rifornimento IP;

– tratto da via Ischia a 100 ml oltre via Capri;

– intera carreggiata tratto centrale di Villa Rosa, dall’incrocio di via Franchi all’incrocio di via Filzi;

– alcuni tratti da via Filzi a via Baracca.

Probabile termine dei lavori: fine mese.