Marche: Covid scendono i casi nella Regione

Mister Sottil al termine della partita ha commentato così la prova dei bianconeri in conferenza stampa:

“Sarebbe stata una grande beffa non pareggiarla, i ragazzi hanno giocato un’ottima gara contro una squadra forte che lo scorso anno giocava in Serie A. Siamo stati sempre in partita per 100’, i ragazzi hanno giocato bene a calcio, hanno creato tanto. Quello dei calci piazzati non deve diventare un assillo, ma sono e siamo consapevoli che dobbiamo crescere in termini di attenzione e di mestiere, dobbiamo stare più attenti. Ribaltare un risultato su questo campo non è semplice. Bidaoui è in una condizione spaventosa, ha capacità di uno contro uno e di resistenza incredibili, sono contento che stia giocando su questi livelli”.

Le dichiarazioni di Federico Dionisi post gara

“Punto su un campo difficile, bravi a crederci fino alla fine”

E’ fissata per martedì alle ore 15:00 la ripresa della preparazione allo stadio Del Duca.

La settimana prossima il campionato di Serie B osserverà il turno di riposo per via degli impegni delle Nazionali.

L’attaccante bianconero Atanas Iliev da domani raggiungerà la Nazionale bulgara e rientrerà mercoledì 13 ad Asoli Piceno.

