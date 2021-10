Martinsicuro: non rispetta i domiciliari, un arresto

MARTINSICURO – Prosegue senza soluzione di continuità l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica volto a garantire sicurezza e legalità lungo la fascia rivierasca della provincia di Teramo.

Nella tarda mattinata del 5 ottobre i Carabinieri della Stazione di Martinsicuro hanno dato

esecuzione ad un provvedimento di carcerazione emesso dal Magistrato di Sorveglianza di

Pescara a carico di un pregiudicato quarantanovenne di origini partenopee, già sottoposto

alla detenzione domiciliare a Martinsicuro.

Il provvedimento è scaturito da una mirata attività di controllo posta in essere dai militari nei confronti del predetto, grazie alla quale sono state accertate plurime violazioni del beneficio della detenzione domiciliare (evasioni e rientro in ritardo da alcuni permessi). Per il pregiudicato campano si sono quindi aperte le porte del carcere di Lanciano.