CHIETI- Un uomo di 38 anni, Andrea Marchigiano originario di Ripa Teatina in provincia di Chieti, è stato condannato ad una pena di tre anni e cinque mesi di reclusione per estorsione e rapina nei confronti dei familiari. I genitori dell’uomo da anni convivevano con i suoi soprusi e con le continue richieste di denaro. La condanna è arrivata dopo che l’uomo ha riservato minacce di morte al padre e lo ha aggredito per ottenere il denaro per alcol e droga.

Il fatto che ha portato alla sentenza è avvenuto nel 2018 , quando, per una somma di denaro fra i 5 e i 500 euro, l’uomo con uno scatto d’ira ha mandato minacce di morte il padre, manifestando l’intenzione di tagliargli la gola. Preso dalla rabbia, ha puntato il coltello verso l’anziano genitore, si è scagliato contro di lui rompendo diversi suppellettili e con toni violenti lo ha minacciato di morte. «Se non mi dai i soldi, questa volta io ti uccido!», avrebbe urlato in preda ad una rabbia cieca.

Nella casa di Ripa Teatina, le aggressioni erano cominciate a partire dal 2015, quando, in base alla ricostruzione delle forze dell’ordine, l’uomo era finito nella vortice della dipendenza da alcol e droga. Pretendeva soldi per comprarsi da bere e per gli stupefacenti. Le prime richieste di soldi al padre erano state modiche, poi la situazione è degenerata fino al punto in cui la pretesa sarebbe arrivata a 500 euro alla settimana.

Dopo aver sopportato tre anni di soprusi, durante i quali hanno subito ripetute e ossessive richieste di denaro, i coniugi hanno infine deciso di denunciare il figlio, per il quale è scattato l’arresto. Il Tribunale di Chieti ha emesso nei suoi confronti una sentenza di condanna ed ora il 38enne si trova recluso nella casa circondariale di Madonna del Freddo a Chieti.