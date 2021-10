Montesilvano: presi a rubare un furgone arrestati dopo l’inseguimento

MONTESILVANO(PE): La scorsa notte, i carabinieri durante un pattugliamento in via Rosso a Montesilvano,hanno notato due uomini intenti a aprire il portellone di un furgone in sosta. I due malfattori si sono dati alla fuga in auto nelle vie del centro appena hanno visto i militari. Sono stati seguiti fino ad essere fermati e bloccati in pieno centro.I carabinieri hanno perquisito l’auto,dove sono stati ritrovati attrezzi da scasso utilizzato per il colpo. I due uomini, sono risultati sottoposti all’obbligo di dimora nel comune di residenza, per reati contro il patrimonio, e stamattina l’udienza di convalida che ha confermato l’arresto e posto i due ai domiciliari.