Pescara, conclusa la complessa operazione di Polizia Marittima “Kormoran”

TERAMO – Nido Girasole chiuso per il contagio di un’educatrice, positiva la Covid. Il sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto ha emanato l’ordinanza di chiusura da oggi, lunedì 25, fino al 27 ottobre. Sospensione temporanea in via cautelare delle attività didattiche in presenza degli alunni e del personale dell’asilo nido.

L’ordinanza è emanata dopo la positività al Covid 19 di un’educatrice. Il provvedimento si è reso necessario per consentire di effettuare i tamponi molecolari per i soggetti e procedere alla sanificazione e igienizzazione del nido Girasole, chiuso per contagio in via precauzionale.

È utile segnalare come si tratti di figure che nella quasi totalità dei casi hanno completato l’iter vaccinale. Nei giorni successivi sarà il turno di tutti i bambini e le bambine che rientreranno nel tracciamento, le cui famiglie sono già state informate per le vie brevi .

L’assessore Andrea Core e il Sindaco Gianguido D’Alberto commentano: <<nei prossimi giorni chiederemo un confronto all’Azienda Sanitaria per verificare insieme quello che è lo stato dei protocolli ed eventualmente ragionare su possibili modifiche e/o integrazioni da apportare per far meglio fronte a questa nuova fase emergenziale, durante la quale evidentemente i numeri sono in diminuzione e possiamo confrontarci con una popolazione scolastica che ha risposto assai bene alla campagna vaccinale>>.