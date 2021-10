Samb-PdA: il primo derby stracittadino

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Eccolo, ormai alle porte, il primo derby stracittadino.

Samb e Porto d’Ascoli daranno vita tra poche ore a uno storico incontro.

Orgoglio e impresa per i colori del Porto d’Ascoli, un po’ meno per la società rossoblù che fino a ieri calcava i terreni professionistici del Calcio.

Dopo tutto quello che è accaduto in questa lunghissima estate, però, con il rischio di non ripartire da nessuna categoria, la serie D e quindi la stracittadina contro i “concittadini più a meridione” è quasi un premio, un grande premio per la squadra di Renzi e Donati…

La Samb di scontri del genere ne ha vissuti diversi e, ahinoi, anche nefasti con gravi sconfitte casalinghe (vedasi quelle contro il Grottammare 0-1 in Eccellenza l’11 aprile 2010 e il Monticelli 4-5 in serie D il 4 ottobre 2015) ma quella contro il Porto d’Ascoli è veramente unica … come fosse Hellas Verona- Chievo, un match tra due squadre della stessa città.

Alla vigilia il favore dei pronostici è assolutamente per la compagine di Ciampelli reduce da due vittorie e una sconfitta immeritata contro il Chieti domenica scorsa al Riviera. Gli ex Napolano e Shiba li conosciamo bene e possono decidere la gara in qualsiasi momento senza tener conto del valido apporto di tutti gli altri giocatori.

Dall’altra parte la Samb di Donati è alla ricerca dei primi punti dopo tre sconfitte consecutive. Sicuramente, soprattutto nelle prime due partite, i rossoblù avrebbero meritato di incamerare qualche punto. Il ritardo di preparazione, quasi inesistente, sta pesando notevolmente sul valore numerico della classifica della Samb.

Tuffiamoci (sperando comunque che non piova…) nella stracittadina e…

…che vinca SAN BENEDETTO DEL TRONTO !!!

MATCH DAY

PORTO D’ASCOLI

ORE 15

Riviera delle Palme

Diretta streaming dalla pagina facebook ufficiale della Samb

