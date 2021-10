Samb-PdA, mister Donati: “Siamo preparati al meglio”. Info viabilità

FANO – Si chiama Daniela De Matthaeis la professoressa scomparsa nel nulla da due giorni. La donna, 58 anni, fa l’insegnante di educazione fisica alla “Padalino” di Fano. Nella mattinata di mercoledì 6 ottobre è partita come al solito intorno alle 7.30 dalla casa in cui abita da sola, per andare a lavorare. MA a scuola non l’hanno vista arrivare e da allora ha fatto perdere le proprie tracce.

Quando è uscita aveva con sé un borsone grosso di colore blu, come quello che si usa nelle palestre, ed era vestita con jeans, giacca scura e stivali in pelle. Aveva con sé il telefono e il portafoglio. Dopo averla chiamata più volte al telefono, la preside della scuola, Silvia Faggi ha allertato i soccorsi. Oggi afferma: <<non l’abbiamo vista e dopo un po’ di attesa ci siamo preoccupate. Sono stati informati i familiari e da quel momento, non abbiamo avuto altre notizie>>.

La donna non ha più risposto al telefono ed allora è stata controllata la sua abitazione. Qui sono stati ritrovati i suoi effetti personali, le chiavi e il cellulare che la donna aveva sempre con sé. La professoressa De Matthaeis era al primo anno di insegnamento alla Padalino. Una persona conosciuta da molti in paese, meticolosa, amante della sua disciplina, che conduce una vita serena e tranquilla.

I carabinieri di Fano stanno monitorando il territorio per ritrovare la professoressa scomparsa nel nulla. Nessuna ipotesi al momento viene esclusa, ma l’allontanamento volontario rimane la pista più concreta. Resta da capire però perché non si sia portata con sé gli effetti personali e soprattutto cosa l’abbia spinta ad abbandonare tutto così in fretta e furia.