Regione Abruzzo, Cyber Sicurezza: presentato il progetto cyber trainer

CHIETI – Prima giornata del convegno ICCSA (International Conference on Cyber Security for Aerospace), in fase di svolgimento nel Global Security and Operation Center di Leonardo a Chieti. Nel corso dei lavori sono stati presentati i risultati del progetto di ricerca Cyber Trainer. Sviluppato da Leonardo con il supporto della Regione Abruzzo, dell’Università degli Studi dell’Aquila e di diverse PMI locali, il cyber trainer è una piattaforma ad alta tecnologia che, attraverso la simulazione di scenari, permette di addestrare operatori della cyber security e testare nuove tecnologie per verificare le componenti di sicurezza in caso di minacce cyber. Domani seconda giornata: i lavori si terranno all’Aquila.