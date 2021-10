Spinetoli: a fuoco la casa di un’anziana, intervento dei Vigili del Fuoco

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’incidente è avvenuto intorno alle 10 di ieri, mercoledì 6 ottobre, in via Marsala. Un ragazzo di 22 anni, in sella alla sua bicicletta, si sarebbe schiantato contro la portiera aperta di un’auto. Sul posto, i sanitari del 118 per prestare soccorso al giovane rimasto ferito e gli agenti della polizia locale per i rilievi.