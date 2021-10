Terremoto nel maceratese di magnitudo 3.8, scossa percepita anche in Abruzzo

TERAMO – Nella giornata di venerdì 15 ottobre, intorno alle 9, una squadra dei Vigili del Fuoco di Teramo è intervenuta all’interno del Traforo del Gran Sasso, al Km 119+800, dell’Autostrada A24, sulla carreggiata in direzione Roma, per l’incendio di un’autovettura. Una Peugeot 206, con a bordo una famiglia di tre persone, si è incendiata mentre stava percorrendo il tratto finale della galleria.

Il conducente, dopo aver notato del fumo fuoriuscire dal vano motore, ha subito bloccato il mezzo a lato della carreggiata, mettendo in sicurezza i suoi familiari conducendoli nel bypass tra le due gallerie.I vigili del fuoco, giunti sul posto con un’autopompa, un’autobotte e un fuoristrada con modulo antincendio, hanno completato le operazioni di spegnimento, effettuate da una squadra antincendio dell’azienda Gsa, a cui è affidato il servizio antincendio per conto di Strada dei Parchi. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo.

Per tutta la durata dell’intervento, il tratto autostradale interessato dall’incendio è rimasto chiuso al traffico veicolare per circa un’ora con la formazione di una lunga fila. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Autostradale e personale di Strada dei Parchi che ha provveduto anche ad accettare le condizioni dell’impianto di illuminazione del traforo che non ha subito danni particolari a causa degli effetti del calore.