Tortoreto: tentano di rivendere una bicicletta rubata sul web coppia denunciata

TORTORETO(TE): Ieri pomeriggio ,èstata rubata una biciletta elettrica parcheggiata in giardino,la proprietaria,una ragazza di Tortoreto, ha denunciato l’accaduto a carabinieri poichè si è vista nei siti internet di commercio “on line” la sua bicicletta in vendita. Dopo un’attenta ricerca si è rislaito al ladro di origine straniera. ICarabinieri hanno infatti contattato telefonicamente il venditore fingendosi dei clienti interessati all’acquisto della bicicletta, per un appuntamento davanti ad un noto locale sul lungomare di Tortoreto. All’appuntamento si sono quindi presentati D.C. e V.S., un uomo ed una donna di Tortoreto rispettivamente di 41 e 31 anni, già noti alle forze dell’ordine per il loro “curriculum criminale”, i quali hanno portato al seguito la bicicletta elettrica rubata. I militari li hanno quindi bloccati, recuperando il mezzo rubato e restituendolo poco dopo alla proprietaria. Al termine dell’ indagine la coppia di ricettatori è stata quindi deferita alla Procura della Repubblica di Teramo.