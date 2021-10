Vini marchigiani alla cena dei Capi di Stato del G20 a Roma

Dopo la manifestazione di Roma al Mise della settimana scorsa, sit-in dei lavoratori Elica questa mattina di fronte alla Prefettura di Ancona.

ANCONA – I 400 dipendenti dello stabilimento di Cerreto d’Esi e di Mergo non si arrendono e proseguono la mobilitazione contro la delocalizzazione delle loro aziende. <<Il lavoro c’è, ma vogliono spostarlo in Polonia>> dicono oggi i lavoratori Elica, riuniti in un sit-in di fronte alla Prefettura di Ancona. L’azienda, leader del settore delle cappe aspiranti da cucina, lo scorso 30 marzo, improvvisamente, ha comunicato ai propri operai e impiegati che gli stabilimenti anconetani sarebbero stati chiusi e che le linee di produzione sarebbero state trasferite a Jelcz-Laskowice.

Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm sfilano insieme, come già avvenuto a Roma la settimana scorsa di fronte al Ministero dello Sviluppo Economico. Nell’aria c’è rabbia, sconforto, ma non rassegnazione: <<l’azienda sta giocando sporco – dice uno dei lavoratori Elica riuniti al sit-in di oggi – sta facendo girare voci relative a bonus e ricollocazioni del tutto infondate e senza aver coinvolto minimamente i sindacati. È chiaro che vuole solo far saltare il tavolo e fermare le proteste>>.

<<Dopo 25 anni in Elica non riesco a trovare una spiegazione a tutto quello che sta succedendo –prosegue un’altra dipendente – l’azienda non ha seguito un filo logico, ha mischiato le carte in tavola ad ogni incontro, dicendo cose sempre diverse. Ad oggi non ha presentato niente che lasci ben sperare>>.

Una lavoratrice esprime delusione : <<da Roma ci aspettavamo qualcosa di più concreto. Noi continuiamo a lottare per il nostro posto di lavoro, ma il Mise deve convocare al più presto un nuovo tavolo con l’azienda. Non è normale che non sia in agenda>>.

Il sit-in dei lavoratori Elica non sembra destinata ad essere l’ultima azione che i lavoratori metteranno in campo per tutelare il proprio lavoro: <<stanno cercando di metterci l’uno contro l’altro, di escludere i sindacati e di dividere i lavoratori, per poter spostare tranquillamente in Polonia gli stabilimenti. Non ci riusciranno, ci faremo sentire e speriamo che le Istituzioni facciano la loro parte per tutelare e difendere i nostri interessi>> chiosa infine uno dei lavoratori Elica presente oggi di fronte alla Prefettura.