Gal Terreverdi Teramane, Workshop tematico: La cooperazione di filiera, una leva strategica per la competitività del sistema agroalimentare del territorio

TERAMO – Si terrà venerdì 15 ottobre 2021, a partire dalle ore 11.00, presso la sala conferenze della sede di Mosciano S. Angelo (TE) del GAL Terreverdi Teramane, un workshop sul temadellacooperazione di filiera come leva strategica per la competitività del sistema agroalimentare del territorio del Gal.

Un territorio contraddistinto dalla presenza di 21 comuni della fascia collinare teramana coinvolto per la prima volta in un‘esperienza Leader e caratterizzato da un’economia in cui l’agricoltura rappresenta il motore di un più ampio sistema economico con ricadute nei vari settori economici. L’intera filiera agroalimentare, pur esprimendo eccellenze a marchio d’origine riconosciuti a livello nazionale ed oltre, ha enormi potenzialità ancora inespresse ed è in questo ambito che si inserisce il progetto “Nuovi Mercati: raccogliamo la sfida”del Gal Terreverdi Teramane a supporto di tutte quelle azioni necessarie volte ad individuare nuove opportunità di mercato, canali commerciali e strategie vincenti per la promozione e la commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari.

Il workshop è parte integrante del progetto che ha preso avvio a gennaio 2021 e che ha visto il Gal Terreverdi Teramane impegnato in attività di animazione, informazione, formazione e visite studio, rivolte ad imprese, associazioni ed enti locali e sarà l’occasione per ribadire le opportunità ed i vantaggi derivanti dalla cooperazione tra imprese che operano nella filiera agroalimentare per una sostenibilità economica ed ambientale.

L’iniziativa prevede due sessioni di lavoro con interventi, in presenza e in modalità on line, di relatori istituzionali, rappresentanti del mondo universitario e delle imprese, che illustreranno esperienze realizzate di cooperazione orizzontale e verticale.

A conclusione delle sessioni di lavoro verranno presentati due accordi di cooperazione di filiera, settoriale e multisettoriale, con l’obiettivo comune di produrre beni e servizi collettivi, di promuovere innovazione di processo e di prodotto, di favorire l’integrazione delle fasi produttive e di commercializzazione.

La sottoscrizione degli accordi di filiera avverrà venerdì 22 ottobre p.v. alle ore 11 presso l’Enoteca comunale di Controguerra (TE).

Nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e, alla luce della disponibilità limitata di posti, per partecipare in presenza al workshop è necessario inviare la richiesta all’indirizzo nuovimercati@galterreverditeramane.it .