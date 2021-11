Giulianova, “A botti aperte”: vino, castagne e musica folk venerdì 12 e sabato 13 Novembre

SAN NICOLO’ A TORDINO – Weekend movimentato sulle strade del teramano. I Carabinieri in servizio di controllo hanno eseguito 1arresto per evasione ed hanno emesso 2 denunce, una per guida in stato d’ebbrezza e l’altra per fuga dopo un incidente stradale, oltre ad aver riscontrato tantissime violazioni del Codice stradale.

Tra Venerdì 29 ottobre e sabato 30, nel teramano i militari hanno svolto controlli su 148 persone, 111 auto e motoveicoli e 129 documenti. 21 violazioni del codice della strada contestate che hanno portato alla decurtazione complessiva di 20 punti dalle patenti di guida, il sequestro di un’auto ed al ritiro di una patente.

Dopo lo scontro tra due auto avvenuto a San Nicolò a Tordino, il conducente di uno dei veicoli, dopo il tamponamento, è fuggito prima dell’arrivo dei Carabinieri. L’uomo ha fatto perdere le proprie tracce, ma identificato dai militari è stato denunciato per la violazione dell’art. 189 del CdS.

L’altra persona denunciata è stata sorpresa in via Po, a Teramo, alla guida in stato di ebbrezza. All’uomo, raggiunto dalla denuncia alla Procura della Repubblica, è stata inoltre ritirata la patente di guida.

Infine il weekend movimentato sulle strade del teramano si è concluso con un’operazione dei Carabinieri di Montorio, che hanno tratto in arresto un giovane del luogo per evasione dai domiciliari. L’uomo arrestato, è stato denunciato per violazione poiché uscito dalla sua abitazione senza l’ autorizzazione giudiziaria. Ora dovrà affrontare un nuovo processo.