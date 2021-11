Foto-trappole, monitoraggio e controlli della Polizia Locale: continua l’opera di vigilanza sul territorio per bloccare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul territorio. 3 persone multate.

MARTINSICURO – Tre persone multate, in tre diverse operazioni della Polizia Locale tra Martinsicuro e Villa Rosa, per abbandono di rifiuti. I soggetti in questione sono stati sorpresi mentre gettavano spazzatura di varia natura. Tutti e tre non sono residenti nel territorio comunale martinsicurese e sono stati raggiunti dalle pene previste.

I controlli degli agenti hanno permesso di risalire ai responsabili, grazie al ritrovamento di documenti ed altri indizi che hanno condotto chi indagava ai colpevoli di abbandono di rifiuti a Martinsicuro, che sono stati identificati e multati. Purtroppo però non si tratta di episodi isolati, dal momento che il problema dell’incuria e dell’abbandono dei rifiuti attanaglia il paese da tempo immemore.

Se da un lato negli ultimi anni sono sorte associazioni di volontari e privati cittadini che si impegnano attivamente per la cura del territorio, la salvaguardia degli spazi pubblici e per la sensibilizzazione verso tematiche ambientali, dall’altro persiste un’elevata percentuale di incivili che non ha rispetto dell’ambiente, né del pubblico decoro. In diverse zone del territorio comunale sono spuntate nel corso del tempo vere e proprie discariche abusive e se c’è qualcuno disposto a pulirle, c’è sempre chi è pronto a crearne di nuove.

L’Amministrazione Comunale ha in più occasioni affermato di voler contrastare questo disdicevole fenomeno, implementando le azioni di sorveglianza e controllo. «Ribadiamo, per l’ennesima volta, che certi comportamenti non verranno più tollerati e ancora una volta, grazie al prezioso lavoro degli uomini della nostra Polizia Municipale, siamo riusciti non solo a scovare i sacchi abbandonati, ma anche a risalire agli autori materiali del gesto che sono stati pesantemente redarguiti e sanzionati» affermano in una nota il sindaco Massimo Vagnoni e l’Assessore all’Ambiente Marco Cappellacci. Le pene previste per abbandono di rifiuti variano da 600 euro di ammenda, fino alla denuncia penale.