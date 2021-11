Aldo Cazzullo e Piero Pelù: nuova location per lo spettacolo in scena Venerdì 3 dicembre. Auditorium Palazzo Sirena di Francavilla al Mare

Giammarco Paolucci unico indagato imputato per la morte di Paolo D’Amico resta in carcere.

BARISCIANO – Sul delitto di Barisciano, Giammarco Paolucci 26 enne, professione macellaio, resta in carcere con l’accusa di aver ucciso Paolo D’Amico 55anni dipendente comunale.

L’ arresto di Paolucci è avvenuto a febbraio 2021 per il delitto di Barisciano. L’ imputato, resta l’unico indagato della morte di Paolo D’Amico 55enne, dipendente comunale trovato morto nella sua abitazione.

Gli elementi che incastrano Giammarco Paolucci per rimanere in carcere sono due: prima il risultato del 26enne che nelle ore del delitto non era nella propria abitazione, ma vicino casa della vittima.

Un’altra conferma, sono le analisi effettuate dalla scientifica dove il Dna di Paolucci era presente sui capi indossati dalla vittima al momento del ritrovamento del cadavere.

Una macchia di sangue, rimasta per lungo tempo senza un’ identità fino all’individuazione dell’uomo, trovato grazie ad un prelievo di un campione di saliva.

I giudici della Cassazione, hanno indotto a ritenere la sussistenza dei gravi indizi a carico dell’imputato. Sul corpo della vittima erano state trovate tracce di materiale biologico di Paolucci e le celle del telefono agganciate nella zona del delitto.

L ’imputato, Giammarco Paolucci si era rifiutato di fornire un prelievo per repertare materiale utile alla comparazione del dna. Secondo la Cassazione le prove lasciano in carcere il 26enne per il delitto a Barisciano di Paolo D’Amico.