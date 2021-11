CASTELLI – 400 euro di multa per detenzione abusiva di armi, introduzione di armi senza autorizzazione, minaccia e cattura di animali nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. È questa l’ammenda consegnata a Fabrizio Sulli, ragazzo pescarese 35enne che da una decina d’anni vive in una casetta in un bosco presso Contrada Rava nel Comune di Castelli, trovato in possesso di un machete, un arco e cinque frecce nel Parco Nazionale.

Ma lui si difende sostenendo di non aver commesso nulla di errato e chiede leggi a tutela di chi si prenda cura del bosco. Il machete rinvenuto lo utilizza per spaccare la legna, mentre l’arma da lancio non gli apparterrebbe ma sarebbe di proprietà di un’amica che ha ospitato per qualche giorno, che l’avrebbe lasciato lì. L’accusa di maltrattamento degli animali è arrivata invece in seguito al rinvenimento di un cinghiale ferito: «l’ho trovata agonizzante sul ciglio della strada pochi giorni prima e l’ho soccorsa – afferma Sulli – portandola a casa e nutrendola con del latte e con dei mangimi per maiali. Poi ho chiesto alla veterinaria Francesca Di Bartolomeo, che lavora presso un centro di recupero fauna selvatica a Pescara, come consegnarla presso una struttura adeguata»

«Negli anni ho piantato centinaia di querce – conclude l’ambientalista pescarese – e vorrei mettere anche delle talee di frutti di bosco. Nel complesso ho sempre cercato di aiutare l’ecosistema forestale in cui vivo reintroducendo le specie che nel tempo sono scomparse».

Il ragazzo multato perché trovato in possesso di arco e machete nel Parco Nazionale ha deciso da tempo di vivere in campagna, dove si occupa di lavori agricoli. In passato ha anche avuto ed allevato capre e più recentemente, da circa due anni, è una guida AIGE e accompagna gli escursionisti in gite didattiche e e naturalistiche fra i monti abruzzesi.