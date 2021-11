SENIGALLIA – Denuncia e foglio di via obbligatorio per un uomo di 50 anni, andato in escandescenze in preda ai fumi dell’alcol. L’uomo in stato di alterazione ha riservato minacce a due donne ed alla polizia intervenuta per calmarlo. Ha perfino afferrato una bottiglia e ha tentato di colpire gli agenti. Il 50enne, stava cercando l’ex compagna in una casa nella quale questa non abitava più da tempo.

Nel vano tentativo di trovarla, ha iniziato a lanciare grida e insulti. Attimi di tensione quando due donne che si trovavano in strada sono state minacciate . La polizia è intervenuta, allarmata da alcuni passanti, ed ha cercato di calmare l’uomo in preda alla rabbia.

Ma il 50enne, già noto agli agenti, ha iniziato a minacciare anche i loro ed avrebbe urlato: «lasciatemi stare, vi ammazzo», dopodiché avrebbe raccolto una bottiglia di vetro da terra. La Polizia allora lo ha bloccato immediatamente. Il comportamento minaccioso e aggressivo è proseguito anche nel corso degli accertamenti effettuati nel commissariato.

Sentite anche le donne coinvolte in questo episodio. Una di esse ha riferito che già da qualche giorno si era presentato a quell’indirizzo. Secondo le indagini, prima, l’uomo aveva avuto una relazione con la donna che stava cercando, terminata con una denuncia per atti persecutori.

A questa si aggiunge quella per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. All’uomo denunciato per minacce a due donne alle polizia infine, è stato consegnato un provvedimento di allontanamento obbligatorio da Senigallia per tre anni.