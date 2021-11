ASCOLI PICENO – Mantenersi in forma per un “invecchiamento di successo”. La partnership tra il Comune di Ascoli, Picchio Running e Officina dello Sport permetterà, ai cittadini over 65, di usufruire del servizio di attività fisica gratuito svolto nella struttura che si trova a Monticelli, in via dei Platani 51. “Abbiamo voluto con forza questa iniziativa – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – perché unisce la cura del proprio stato di salute a un’ulteriore attenzione alla fascia di età over 65, rispetto alla quale come Amministrazione siamo sempre molto sensibili”.

Domenico Stallone, assessore allo sport, ha spiegato: “Con l’assessore Brugni abbiamo creato una ‘nicchia trasversale’, che mette insieme sociale e sport attraverso iniziative che toccano entrambi questi mondi. Questo progetto è di grande valore, la nostra città vanta eccellenze nel settore sportivo: parliamo di persone apprezzate e conosciute a livello nazionale”. L’assessore ai servizi sociali, Massimiliano Brugni, ha detto che “questo progetto pilota riguarda l’attività fisica degli over 65, che rappresentano la spina dorsale della nostra società. Vogliamo andare incontro alle loro esigenze, concentrandoci anche sul fatto che fare movimento previene i problemi di salute”.

I destinatari sono i cittadini dai 65 anni del Comune di Ascoli, che saranno seguiti dai professionisti di Officina dello Sport, per un numero massimo di 50 iscrizioni. La durata delle attività per questo progetto pilota è di sei mesi.

Etta Cesari ha aggiunto che l’Asd Picchio Running è “onorata di essere partner di questo progetto che vede la presenza di attori estremamente competenti”, mentre Nazzareno Salvatori e Nicola Silvaggi dell’Officina dello sport hanno spiegato alcuni aspetti tecnici: “Oggi si parla di ‘invecchiamento di successo’ – ha detto Salvatori – e questo percorso servirà ad andare in questa direzione. Faremo uno screening iniziale e finale di chi parteciperà per monitorare i progressi”. Silvaggi ha concluso: “Non possiamo fermare l’invecchiamento, ma possiamo contrastarlo attraverso l’attività fisica”. Per informazioni e iscrizioni contattare il numero di 339.8773754 o scrivere una mail all’indirizzo informazioni.ods@gmail.com.