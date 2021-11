Compivano furti di mezzi pesanti, arrestati

Code in uscita e in entrata da Martinsicuro nelle ore di punta, ma non soltanto. A questa spiacevole routine hanno dovuto abituarsi decine e decine di persone, non soltanto residenti nel Comune, ma anche lavoratori che hanno devono spostarsi e che sono “costretti” a rimanere bloccati nel traffico. D’altronde il ponte sulla Statale 16 è l’unico collegamento tra Marche e Abruzzo in quel tratto, ad eccezione dell’autostrada, quindi non è possibile fare vie alternative e bisogna per forza passare per la rotatoria all’ingresso di Martinsicuro.

La situazione del traffico in quella zona è precipitata all’indomani della realizzazione della rotatoria all’ingresso di via Roma. Una volta completato il cantiere, si è appurato con amarezza che i disagi al traffico non sono spariti insieme ad esso: erano dovuti alla rotatoria stessa, non ai lavori per il suo completamento. «Abbiamo constato il problema nell’imminenza della realizzazione» ammette il sindaco Massimo Vagnoni, il quale però afferma che il Comune sta studiando insieme ad Anas una soluzione.

Una nuova via di uscita dal paese che non si immetta nella rotatoria all’ingresso di Martinsicuro, in grado di alleggerire il traffico sia per chi arriva, sia per che per chi parte. Questa è l’idea che il Comune e Anas stanno vagliando per migliorare la viabilità nel tratto oramai cronicamente congestionato e che prevede di allargare l’attuale corsia dedicata alle biciclette e trasformarla in una strada carrozzabile. L’obiettivo è di cominciare i lavori a stretto giro e portarli a compimento nell’arco di qualche mese, ma al momento non sono state annunciate date precise.