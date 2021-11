Coronavirus Abruzzo, dati aggiornati al 23 novembre: oggi 115 nuovi positivi e 181 guariti

PESCARA – La Asl non fa certo marcia indietro ed anzi, sospende altri 40 dipendenti che hanno rifiutato di sottoporsi al vaccino senza fornire una motivazione valida. Vanno così ad aggiungersi agli altri 25 dipendenti già sospesi per non aver fatto il vaccino, che da settimana scorsa stanno dando fondo a tutte le ferie accumulate, prima di rimanere senza retribuzione.

I lavoratori sospesi dal servizio oggi sono 49, di cui 28 tra operatori ausiliari e OSS e 21 collaboratori sanitari. Tutti loro non hanno presentato entro i termini stabiliti le documentazioni i richieste. Dalla Asl fanno sapere che l’azienda aveva preventivamente comunicato a tutti i dipendenti che entro una certa data avrebbero dovuto sottoporsi alla vaccinazione, fatta eccezione per gli immunodeficienti. Scaduto questo termine, sarebbero stati sospesi dal servizio.

Per qualche lavoratore, come nel caso dei primi 25 dipendenti della Asl sospesi per non aver effettuato il vaccino anticovid, la procedura non è ancora effettiva in attesa di alcuni accertamenti, o perché qualcuno si è convinto ed ha affermato che si sottoporrà alla vaccinazione.

«La vaccinazione anti Covid-19 del personale medico e, più in generale, di interesse sanitario risponde ad una chiara finalità di tutela non solo, e anzitutto, di questo personale sui luoghi di lavoro e, dunque, a beneficio della persona, secondo il già richiamato principio personalista, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità» comunica in una nota l’azienda sanitaria pescarese.