Coronavirus Abruzzo, dati aggiornati al 3 novembre: oggi 106 nuovi positivi e 106 guariti

PESCARA– Abissale, il nuovo tour teatrale di Gio Evan, farà tappa sabato 27 novembre, ore 21, al Teatro Massimo di Pescara.

Biglietti disponibili sui circuiti TicketOne e Ciaotickets (online e punti vendita): primo settore 34,50 – secondo settore 28,75 – galleria 23,00 (diritti di prevendita inclusi).

“Abissale è il nuovo invito a vivere di profondità in superficie e non di profonda superficialità”, racconta l’artista, “Educare in latino è educere, condurre fuori. Dunque l’etimologia ci indica che l’educazione non è materiale che da fuori mettiamo dentro, bensì il suo viceversa. È la nostra integrità, sono le consapevolezze già tutte integre dentro noi che vengono emesse nel mondo esteriore. Mareducato si riappropria di questa definizione, è il coraggio di ricondurre noi stessi fino all’abisso fondo, dove risiede il nostro sé più intimo. Si parte dalla riva, (introspezione) e si arriva all’abisso (mantra allegro). Mareducato è il percorso che facciamo quando scegliamo il cammino della conoscenza, della profondità che conduce a noi. È una nuova forma di educazione, quella dettata dall’infinito”.

RADIO ZETA è partner ufficiale del tour.

BIOGRAFIA

Gio Evan è un artista poliedrico: scrittore, cantautore e artista di strada. Durante gli anni che vanno dal 2007 al 2015 intraprende un viaggio con la bicicletta che lo porta in gran parte del mondo: India, Sudamerica, Europa. Comincia a studiare e vivere accanto a maestri e sciamani del posto e in Argentina viene battezzato come “Gio Evan” da un Hopi. Nel 2008 scrive il suo primo libro Il florilegio passato, racconto che narra dei suoi viaggi, senza soldi né scarpe. Tra il 2012 e il 2013 fonda Le scarpe del vento, progetto musicale dove scrive, canta e suona la chitarra. Pubblica indipendentemente il suo primo disco Cranioterapia. Nel 2014 inizia due progetti per le strade francesi: Gigantografie e Le poesie più piccole del mondo. Tra il 2014 e il 2016 pubblica i libri La bella maniera (il suo primo romanzo, per Narcissuss), Teorema di un salto, ragionatissime poesie metafisiche (Narcissuss) e Passa a sorprendermi (Miraggi Edizioni), oltre a scrivere e dirigere l’opera OH ISSA – Salvo per un cielo. Nel 2017 esce il libro Capita a volte che ti penso sempre, per Fabbri. Marzo 2018 è in vendita il nuovo libro per Fabbri Ormai tra noi è tutto infinito.

Il 17 aprile esce Biglietto di solo ritorno, il doppio album di esordio che lo porterà in tour in Italia ed Europa. Dopo un periodo di assenza torna sulle scene nel 2019 con il nuovo romanzo Cento cuori dentro (Fabbri Editori) e con Natura Molta, il nuovo doppio album. A novembre a Miami è protagonista insieme a Carmen Consoli di HIT WEEK, il Festival dedicato alla diffusione della musica e della cultura italiana oltre i confini nazionali. A maggio 2020 l’artista è tornato con un nuovo libro di poesie Se c’è un posto bello sei te (Fabbri Editori) e il nuovo singolo Regali fatti a mano (Polydor/Universal). A ottobre esce il libro I ricordi preziosi di Noah Gingols (Fabbri Editori) e a novembre il singolo Glenn Miller (Polydor/Universal Music). A gennaio 2021 pubblica il libro Se mi cerchi ti trovi (Fabbri Editori). A marzo 2021 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Arnica (Polydor/Universal Music). Mareducato è il suo nuovo album uscito il 12 marzo, Ci Siamo Fatti Mare è il nuovo libro edito da Rizzoli e disponibile dal 16 marzo.