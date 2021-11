Elezioni provinciali Teramo, la maggioranza a Martinsicuro propone la candidatura di Casmirri

MARTINSICURO – Alessandro Casmirri, Consigliere comunale con delega allo sport a Martinsicuro, è candidato per le prossime elezioni in seno alla Provincia di Teramo. <<Il gruppo di maggioranza ha accolto con piacere la volontà espressa dal Consigliere Casmirri di presentare la propria candidatura in vista delle elezioni provinciali del prossimo 18 dicembre in via Milli – dichiara il primo cittadino Massimo Vagnoni – si tratta di un appuntamento importante e riteniamo che Martinsicuro debba concorrere ad avere, in seno al Consiglio Provinciale, un proprio rappresentante che faccia sentire la voce e le istanze del nostro territorio e dell’intera Val Vibrata>>.

<<Ci tengo a ringraziare tutti i consiglieri di maggioranza per aver accettato la mia candidaturacome riferimento del nostro territorio per poter rappresentare, al meglio, la comunità di Martinsicuro>>dichiara Alessandro Casmirri. <<Spero di poter essere il referente in Provincia della mia città, della costa teramana e dell’intero comprensorio vibratiano, certo che grazie ad una rappresentanza forte riusciremo a riportare importanti risultati>>.