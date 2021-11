Giulianova, fine settimana S. Flaviano: concerto in duomo, Fiera, Messa officiata dal Vescovo e musica di “Et fiat lux”

GIULIANOVA – Sarà un weekend dedicato ai festeggiamenti del santo patrono, quello che si vivrà, tra sabato e domenica prossimi, in centro storico. Alle 21.15 di domani, il concerto lirico-strumentale in duomo dell’ ensemble “Sestetto italiano” e della corale “San Giuseppe da Leonessa”. Domenica 21, in corso Garibaldi, piazza Buozzi, via Bindi, sul Belvedere e in piazza della Libertà, si svolgerà, per l’intera giornata, la “Fiera di San Flaviano”. In vendita, nelle bancarelle, ci saranno articoli di abbigliamento, calzature, artigianato, prodotti tipici, curiosità. La fiera, che nasce in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti, è stata molto voluta dall’ Amministrazione comunale. Evento a lungo caratterizzante della festa per il santo patrono, torna in città dopo anni. Alle 10.30 di domenica, invece, all’ Ostensione delle reliquie di San Flaviano seguiranno la Messa concelebrata da Monsignor Lorenzo Leuzzi, Vescovo della Diocesi di Teramo-Atri, e la processione lungo le principali vie del centro storico. Alle 19, il concerto “Et fiat lux”. Nella cripta del duomo si esibiranno il soprano Letizia Triozzi, gli strumentisti Federico Orlando, Eugenia Di Bonaventura, Maurizio Chiavaroli, e la corale “Dulcis InCanto”.