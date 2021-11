ANCONA – Due importanti ponti di Jesi, per alcuni osservatori pressoché pericolanti, all’attenzione del Consigliere comunale del Partito Democratico Andrea Binci. Da tempo le due importanti strutture stanno denunciando il loro stato di pericolosità per la viabilità cittadina e la sicurezza pubblica, ma a tutt’oggi sono mancati interventi finalizzati al ripristino ed al restauro delle opere. I due ponti ai quali si riferiscono altrettante interpellanze sono: il ponte San Carlo e quello di via S. Giuseppe.

Per conoscere a che punto è la pratica relativa al ripristino della funzionalità di entrambi i viadotti Binci, nei giorni scorsi, ha inoltrato due interpellanze al Presidente del Consiglio Comunale per “conoscere quali sono gli interventi che l’Amministrazione Comunale ha intrapreso e cosa intende intraprendere, al fine di dare avvio ai lavori”, nel caso del ponte San Carlo, e “di mettere in sicurezza” – il ponte San Giuseppe.

Come ormai le due criticità sono da tempo a conoscenza di tutta la città il ponte San Carlo è da anni vietato al transito di automezzi di peso superiore alle 3,5 tonnellate mentre sull’altro è stato imposto un restringimento per limitare il peso delle troppe auto in transito che un tempo potevano procedere appaiate.

Secondo quanto scritto da Binci durante la sua interpellanza «l’intervento sul Ponte San Carlo deve rimanere prioritario tra gli interventi da svolgere da parte di questa Amministrazione Comunale»; questo perché, oltretutto, le limitazioni al traffico si stanno protraendo ormai da troppi anni con la conseguenza della crescita dell’investimento da fare. Più recente – al momento si tratta di mesi – la criticità strutturale emersa sul ponte di San Giuseppe.

Nel corso della prossima riunione del Consiglio Comunale i vertici del civico consesso dovranno dare risposte chiare e precise, non solo per rispetto dell’interpellante, ma delle migliaia di cittadini che quotidianamente utilizzano quei due ponti pericolanti a Jesi.

Sedulio Brazzini