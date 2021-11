Giallo Francesco Ciammaichella: caccia alle impronte sull’arma del delitto

SPOLTORE – Basta un lasso di tempo risicato per depredare una casa. 10 minuti per l’esattezza, almeno a guarda a quello che è successo a Spoltore, dove una casa è stata svaligiata . Non si esclude che fossero in due i ladri che venerdì 5 novembre, intorno alle 17: 30. hanno messo a segno un colpo in un’abitazione in via Pescarina a Spoltore. Chi si è introdotto all’interno della casa, ha agito in maniera del tutto indisturbata.

Il malvivente ha svaligiato la casa nel giro di 10 minuti, ma non si esclude che potesse avere un complice. Probabilmente il complice stava a fungere da palo all’esterno della villetta. La casa svaligiata in meno di 10 minuti, è dotata del sistema di allarme e di telecamere di videosorveglianza.

Dalle immagini riprese, si nota l’uomo che forza la porta finestra e si introduce all’interno col suono della sirena dell’allarme. Sul caso indagano i carabinieri di Spoltore partendo dalle immagini scattate dalle telecamere della casa, cercando di capire chi sia l’uomo.