Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, le celebrazioni a Jesi

JESI – L’artista jesino Giorgio Roccheggiani infiamma i cuori della città con la donazione di una sua opera. Sabato 6 novembre alle ore 10, si è tenuta, nel cortile antistante il museo cittadino “Stupor Mundi”, dedicato alla figura dell’imperatore Federico II nato nel 1194 proprio nella città di Jesi, la cerimonia in cui il talentuoso artista jesino Giorgio Roccheggiani ha donato alla città, nelle mani e alla presenza del Sindaco Massimo Bacci, una delle sue opere più imponenti: la riproduzione della residenza federiciana per eccellenza, il Castel del Monte.

Detta opera, aveva trovato già collocazione nel museo in questione, insieme ad altri quadri del maestro, non solo per rendere un giusto tributo all’estro dell’artista jesino, che da anni ha elaborato questa particolare tecnica di riprodurre opere architettoniche con il solo utilizzo di comuni fiammiferi intagliati in fuscelli e lamelle, ma anche per l’opera in sé, che permette di ammirare la fortezza dell’imperatore, in una riproduzione fedelissima, frutto di anni di studio attraverso fotografie e planimetrie.

Con l’utilizzo di oltre 60.000 fiammiferi ricoperti da 17 piani di lamelle, con la consultazione di ben sette libri (concessi dalla dott.ssa Franca Tacconi, Fondazione Federico II Hohenstaufen, anche lei presente alla cerimonia) , con un lavoro minuzioso durato 6 mesi (anno dell’opera è il 2001, trascritta nel basamento del plastico), il maestro ha regalato alla città, in segno del suo amore viscerale verso la stessa, un’opera suggestiva quanto impeccabile. Curiosità svelata dall’artista stesso: il basamento dell’opera è ricoperto da pietra bianca raccolta dallo stesso Roccheggiani tra i materiali di risulta, proprio in occasione di una sua visita al castello.

La motivazione che ha fatto scattare nell’artista il desiderio della donazione, è stata lo spostamento della Fontana dei Leoni nell’originaria Piazza della Repubblica, apprezzato tantissimo per il suo valore storico nonché per l’attaccamento al ricordo di infanzia della fontana nella sua prima destinazione. L’artista grato all’amministrazione (oltre il sindaco erano presenti anche il vice sindaco Luca Butini e il consigliere Giancarlo Catani) per la decisione, ha voluto ricambiare con un gesto di sincero affetto verso la città. Quale modo migliore, se non donare sé stesso attraverso la propria arte? Roccheggiani, amante di Jesi, sarà in questo modo legato ad essa per sempre, per quell’immortalità che solo l’arte sa dare.

Cinzia Perrone