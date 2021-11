Gli studenti di Monteprandone alla scoperta di San Giacomo della Marca

La tratta ferroviaria Roma-Ascoli Piceno-San Benedetto del Tronto, detta ferrovia dei “due mari”, della quale si discute da molti anni, potrebbe essere in procinto di realizzazione. È stato approvato un ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia, che impegna il governo a stanziare i fondi per la sua realizzazione nella prossima legge di bilancio.

ROMA – «Sono soddisfatta dell’approvazione dell’ordine del giorno a mia prima firma, che impegna il Governo, fin dalla prossima legge di bilancio, a stanziare appositi e sufficienti fondi per la realizzazione della tratta ferroviaria Roma-Ascoli Piceno-San Benedetto del Tronto» commenta soddisfatta Lucia Albano, deputato marchigiano di Fratelli d’Italia, a proposito delle realizzazione della cosiddetta ferrovia dei “due mari”, progetto del quale si discute da anni e di cui si avverte la necessità.

«Il nostro territorio sconta un isolamento infrastrutturale che non possiamo più permetterci e le opportunità che si stanno concretizzando in questo periodo storico vanno colte appieno per lo sviluppo dei nostri territori- prosegue l’onorevole che aggiunge – da molti anni si discute della realizzazione di un’arteria ferroviaria che colleghi la costa adriatica a Roma ed il suo polo internazionale.

La ferrovia rappresenta un progetto di vitale importanza per l’intero sistema economico industriale e turistico e per i collegamenti trasversali del centro Italia, della Regione Marche e del Piceno, come sostenuto anche dal Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, e dal Vescovo di Rieti Mons. Domenico Pompili, fino a pochi giorni fa reggente della diocesi ascolana.

Per questo anche il progetto della Ferrovia dei Due Mari è un’opportunità da non perdere per aiutare un territorio, già penalizzato anche dal sisma del 2016, a uscire dall’isolamento e dare nuovo impulso a borghi e città della costa e dell’entroterra.

Fratelli d’Italia ritiene fondamentale la “Questione centrale” -conclude la deputata – ossia la necessità di un adeguato sviluppo dell’Italia centrale per sostenere il rilancio dell’Italia intera, sviluppo di cui la “Ferrovia dei due mari”, collegamento trasversale anche per il corridoio adriatico, sarebbe certamente protagonista indiscussa».