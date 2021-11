Il Jova Beach Party torna in Abruzzo e nelle Marche: polemiche degli ambientalisti

ANCONA – Superare l’isolamento al quale le Marche sono state progressivamente relegate si fa sempre più necessario. A scendere in campo per tracciare il punto della situazione e rilanciare il progetto in sinergia, non solo con il territorio, ma anche con le Regioni limitrofe, fino in Parlamento, ci pensano le due deputate marchigiane, entrambe di Fdi, l’On. Lucia Albano e l’On. Rachele Silvestri.

«L’emendamento sulla Ferrovia dei Due Mari proposto dai Presidenti delle Marche e dell’Abruzzo, Francesco Acquaroli e Marco Marsilio, su suggerimento dei sindaci di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, dell’Aquila Pierluigi Biondi e di Rieti Antonio Cicchetti si inserisce perfettamente nel lavoro svolto da Fratelli d’Italia in Parlamento», dichiarano le due deputate in una nota. «Qualche tempo fa, infatti, un Ordine del Giorno a prima firma Lucia Albano aveva fatto inserire, sin dalla prossima Legge di Bilancio, un fondo per la realizzazione della tratta ferroviaria “dei due mari” che collegherà Roma con Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto».

«A quella richiesta ora fa seguito un emendamento in cui si propone di stanziare 40 milioni di euro per uno studio di fattibilità e la progettazione della velocizzazione del tracciato ferroviario. Superare l’isolamento al quale le Marche sono state progressivamente relegate si fa sempre più necessario e Fratelli d’Italia sta operando in tutte le sedi competenti, dai Comuni alle Regioni fino al Parlamento, affinché le infrastrutture a servizio dei cittadini marchigiani siano sempre maggiori e sempre più efficienti», concludono le deputate.

Paola Pieroni