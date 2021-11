La produzione di “Aladin, il Musical Geniale” aderisce all’iniziativa “Posto Occupato” organizzata per il 25 novembre, in concomitanza con la Giornata contro la violenza sulle donne. Anteprima nazionale a Fabriano.

«Da giorni siamo in residenza di riallestimento presso il Teatro Gentile di Fabriano – spiegano dalla produzione – dove debutteremo il prossimo giovedì 25 novembre alle ore 21,00 con “Aladin, il Musical Geniale”, un grande spettacolo family prodotto da Alessandro Longobardi. Il 25 novembre è anche la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne e noi vogliamo fare la nostra parte in una delle battaglie culturali più urgente e complessa dei nostri tempi. Aderiamo quindi all’ iniziativa “Posto Occupato” e lasceremo riservato un posto in platea ad una donna vittima di violenza che avrebbe voluto, potuto e dovuto essere li con noi, magari con i suoi figli, per trascorrere una serata spensierata.

E’ un segno – viene sottolineato – un monito silenzioso che intende trasmettere, soprattutto alle giovani generazioni, il senso di una responsabilità collettiva. E noi lo faremo attraverso il linguaggio del teatro con il nostro spettacolo, che vede in scena 20 attori, cantanti, ballerini; una riscrittura, a cura di Maurizio Colombi, di una delle più belle fiabe senza tempo per un musical comico e irriverente che gioca con l’equivoco che incanterà grandi e piccini in un’atmosfera spettacolare, piena di magia, avventura, risate e musiche strepitose.

Lo faremo con i nostri protagonisti: Emaneula Rei – Jasmine. La sua prima apparizione televisiva è nel 2010, in un episodio della serie “I Cesaroni”. Prende parte a numerose serie tv per ragazzi, la ricordiamo nel ruolo di Alex in “eBand”, Greta in “Talent High School – Il sogno di Sofia” ed Emma in “Anastasia Dance”. Il ruolo che l’ha resa popolarissima tra gli adolescenti è quello di Maggie Davis, protagonista della serie tv “Maggie & Bianca Fashion Friends”. Torna a teatro da protagonista con il musical “Aladin-Il musical Geniale”. Dal 25 novembre la vedremo sul grande schermo in “Una famiglia Mostruosa” una commedia di Volfango De Biasi prodotta da IIF e distribuita da 01 Distribution.

Giovanni Abbracciavento – Aladin. Entra nel mondo del professionismo come ensemble e cover di Bobby C. nel musical “La febbre del sabato sera”. Da questo momento inizia la sua carriera nel mondo del musical con la partecipazione a numerose produzioni, tra le quali “Siddartha”, “My Fair Lady”, “Sette spose per sette fratelli”, “Priscilla-la regina del deserto”, “West Side Story”, “Jesus Christ Superstar”, “Flashdance”. E’ dell’ensemble e cover Neleo/Valentine nel musical Disney “Mary Poppins” per la prima volta in Italia prodotto da WEC Entertainment.»

La residenza in riallestimento di “Aladin, il Musical Geniale” è parte del progetto Crossover di OT.I. Officine del Teatro Italiano in collaborazione con Regione Marche, Assessorato alla Cultura, A.M.A.T. e Comune di Fabriano. Prenotazione e acquisto biglietti: 071.2072439 (h10–16) 0732.3644 (h16 – 20).

Daniele Gattucci