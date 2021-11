In tanti per l’ultimo saluto allo Michele Filonzi, storico chef jesino

Il maltempo e le abbondanti piogge che hanno colpito le Marche ieri sera, hanno provocato disagi e danni anche ingenti. Frane, smottamenti, allagamenti e torrenti esondati. A Jesi, tra le zone più colpite, alcune persone sono rimaste bloccate in sottopassi e ponti.

Una notte burrascosa quella appena trascorsa nelle Marche, a causa del maltempo. I copiosi rovesci che hanno interessato il centro Italia, hanno messo a dura prova la viabilità della regione ed hanno provocato disagi un po’ in tutte le provincie. Alberi sradicati e caduti in strada, allagamenti, frane e smottamenti hanno interessato diverse zone del territorio marchigiano. Decine gli interventi dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale per liberare le strade, soccorrere persone rimaste bloccate o liberare locali allagati .

Traffico in tilt sia a livello locale che a livello regionale. Tantissime le strade provinciali in cui è stato interrotto il traffico per lunghi tratti e sulla Statale 16 l’acqua ha raggiunto i 70 centimetri quando sono esondati alcuni torrenti nel fanese in provincia di Pesaro. Alcune automobili sono state trascinate fuori strada dalla foga delle acque. Sul posto Vigili del Fuoco provenienti anche dalla Romagna. Prevista per oggi la conta dei danni.

A Jesi, una delle zone nelle Marche più colpite dal maltempo, due donne sono rimaste bloccate a bordo della loro auto mentre attraversavano un sottopasso. Le due, madre e figlia di 51 e 80 anni, sono state tratte in salvo dalla Croce Verde e dalla Polizia Locale. Stessa sorte per un 41enne che ha attraversato un ponticello che collega a San Marcello. Le acque hanno invaso la strada e bloccato il veicolo, ma l’uomo è riuscito a salire sul tettuccio del veicolo dove ha aspettato i soccorsi per un’ora.