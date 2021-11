TERAMO – Si apre lunedì 8 novembre presso l’Aula Magna dell’Università di Teramo la “Fiera al Lavoro”, manifestazione dedicata al mercato del lavoro e della formazione organizzata dalla Regione Abruzzo e dalle tre Università abruzzesi. La giornata di apertura della Fiera prevede, dalle 10:30, gli interventi dell’assessore alle Politiche del Lavoro e della Formazione della Regione Abruzzo, Pietro Quaresimale, dei Rettori delle Università abruzzesi e del Gran Sasso Institute (Gssi) Dino Mastrocola(Università di Teramo), Adoardo Alesse (Università di L’Aquila), Sergio Caputi (Università di Chieti) e Edoardo Coccia (Gssi), le cui strutture accademiche hanno dato consistenza al progetto della Regione Abruzzo di favorire l’incrocio domanda/offerta in un mercato del lavoro che guardasse alle esigenze e alle aspettative dei giovani laureati. Ma la giornata di apertura della Fiera sarà anche l’occasione per fare il punto sullo stato di salute del mondo del lavoro in Abruzzo dopo circa due anni di emergenza sanitaria e alla luce della situazione attuale con un’economia nazionale e regionale che fa registrare un rimbalzo consistente in termini di punti percentuali. In questo senso, si collocano gli interventi dei docenti universitari delegati al collocamento delle tre Università: Mario Rainone(Chieti-Pescara), Francesco Giansanti (L’Aquila) e Alessandra Martelli (Teramo). I dati sull’occupazione del Centro Sud verranno invece illustrati e commentati da Marina Timoteo, direttore di AlmaLaurea.

Nel pomeriggio la Fiera del Lavoro si sposta presso l’Aula Magna dell’Università dell’Aquila a Coppito dove sono previsti due appuntamenti. Il primo, alle ore 15, è una tavola rotonda dal titolo “Nuovi scenari economici-produttivi: che cosa cambia per la società e l’occupazione”, moderata dal giornalista e redattore de Il Messaggero Angelo De Nicola, alla quale prendono parte i docenti Domenico Bova, Francesca Mandanici, Mario Rainone e Daniela Tondini. A seguire, dalle ore 16:30, è in programma il “talk agenda 2030”, nel quale sono previsti gli interventi di Maurizio Biondi, Emilio Chiodo, Enrico Dainese e Mario Rainone.